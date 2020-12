L'attesa, i ritardi, l’arrivo. Alle 8,45 la prima dose contro la pandemia (Di lunedì 28 dicembre 2020) Simona Bausi, infermiera di Careggi, è la prima persona in Toscana a ricevere la protezione anti-coronavirus. Poi le fiale vengono mandate in 10 ospedali Leggi su iltirreno.gelocal (Di lunedì 28 dicembre 2020) Simona Bausi, infermiera di Careggi, è lapersona in Toscana a ricevere la protezione anti-coronavirus. Poi le fiale vengono mandate in 10 ospedali

Ecco le nuove splendide immagine di Kena: Bridge of Spirits, pubblicate dallo sviluppatore su Twitter per accrescere l'hype intorno al titolo ...

Vaccino anti-Covid19 per gli operatori sanitari in Fvg, quasi 1.700 prenotazioni nel primo giorno

Ora il personale medico e delle case di riposo può riservare la propria dose Il maltempo potrebbe fare slittare di un giorno l’avvio delle operazioni in Fvg ...

