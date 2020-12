Koeman: “Messi? Trovo perfetto chiarire la propria posizione in un’intervista” (Di lunedì 28 dicembre 2020) Ronald Koeman, allenatore del Barcellona, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida con l’Eibar, ha commentato le recenti dichiarazioni di Messi sul suo futuro nella lunga intervista rilasciata a La Sexta. Ha un problema alla caviglia e per questo non si è potuto allenare e non ci sarà domani. Quindi gli abbiamo dato più giorni di vacanza. Dovrebbe rientrare nei prossimi giorni. Non averlo è sempre una perdita significativa per la sua qualità, ma lui non è il sistema: è una parte dello stesso, abbiamo diversi giocatori che possono giocare in quel ruolo efficacemente. Credo che sia perfetto rilasciare un’intervista in cui si spiegano le proprie opinioni. Nel suo caso, non mi comporterò diversamente perché ha detto che deciderà a fine stagione. Quello che possiamo fare è cercare di far bene in ogni partita e ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 28 dicembre 2020) Ronald, allenatore del Barcellona, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida con l’Eibar, ha commentato le recenti dichiarazioni disul suo futuro nella lunga intervista rilasciata a La Sexta. Ha un problema alla caviglia e per questo non si è potuto allenare e non ci sarà domani. Quindi gli abbiamo dato più giorni di vacanza. Dovrebbe rientrare nei prossimi giorni. Non averlo è sempre una perdita significativa per la sua qualità, ma lui non è il sistema: è una parte dello stesso, abbiamo diversi giocatori che possono giocare in quel ruolo efficacemente. Credo che siarilasciarein cui si spiegano le proprie opinioni. Nel suo caso, non mi comporterò diversamente perché ha detto che deciderà a fine stagione. Quello che possiamo fare è cercare di far bene in ogni partita e ...

