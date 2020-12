Il Comune di Palermo aderisce a Stop Global Warming (Di martedì 29 dicembre 2020) Il sindaco Leoluca Orlando, insieme all’assessore Paolo Petralia Camassa e a nome di tutta la Giunta comunale, ha partecipato agli eventi online organizzati dalla piattaforma internazionale “Stop Global Warming”, che prevede una Iniziativa di Cittadini Europei (ICE) per chiedere alle Istituzioni Europee di elaborare una proposta legislativa per fermare il riscaldamento Globale. “L’amministrazione comunale è sempre stata in prima linea nella battaglia a difesa dell’ambiente – hanno dichiarato il sindaco Orlando e l’assessore Camassa -. La proposta oggetto della petizione vuole introdurre un prezzo minimo per le emissioni di anidride carbonica, puntando verso il risparmio energetico e l’uso di fonti rinnovabili per combattere il riscaldamento Globale. Sottoscriverla adesso assume un forte valore ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 29 dicembre 2020) Il sindaco Leoluca Orlando, insieme all’assessore Paolo Petralia Camassa e a nome di tutta la Giunta comunale, ha partecipato agli eventi online organizzati dalla piattaforma internazionale “”, che prevede una Iniziativa di Cittadini Europei (ICE) per chiedere alle Istituzioni Europee di elaborare una proposta legislativa per fermare il riscaldamentoe. “L’amministrazione comunale è sempre stata in prima linea nella battaglia a difesa dell’ambiente – hanno dichiarato il sindaco Orlando e l’assessore Camassa -. La proposta oggetto della petizione vuole introdurre un prezzo minimo per le emissioni di anidride carbonica, puntando verso il risparmio energetico e l’uso di fonti rinnovabili per combattere il riscaldamentoe. Sottoscriverla adesso assume un forte valore ...

