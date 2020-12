Eredità Massimo Cannoletta in lacrime | “Insinna? Aveva capito tutto”

Leggi su chenews

(Di lunedì 28 dicembre 2020)è stato uno degli ospiti di Da noi a ruota libera ieri pomeriggio e tra leha parlato anche del rapporto con Flavio. foto facebookIeri pomeriggio è andata in onda una nuova puntata di Da noi a ruota libera, il programma pomeridiano condotto da Francesco Fialdini che va in onda dopo Domenica In, tra gli ospti è arrivato anceh l’ex campione del quiz preserale. Si tratta diche dopo tantissimi mesi passati da campione e a concorrente del quiz di Rai Uno ha deciso di abbandonare spiegando di non riuscire più a stare chiuso in albergo da solo, ora che si avvicinavano le feste. Raccontando la sua esperienza ha anche speso parole bellissime per Flavioche si è molto ...