Dramma imprese | per Confcommercio sparite 390mila in un anno

(Di lunedì 28 dicembre 2020) ROMA – Cifre molto chiare e per questo ‘impietose‘ quelle fornite dall’Ufficio Studi Confcommercio nella sua analisi sulle chiusure delle attività nel 2020. L’effetto combinato del Covid e del crollo dei consumi del 10,8% (pari a una perdita di circa 120 miliardi di euro rispetto al 2019) porta a stimare la chiusura definitiva di oltre 390mila imprese del commercio non alimentare e dei servizi di mercato, fenomeno non compensato dalle 85mila nuove aperture.

Sono quasi 400mila le piccole attività che non ce l’hanno fatta a reggere l’impatto della pandemia. A far fronte, nonostante gli aiuti, a un crollo dei consumi vicino all’11% che si sono tradotti in u ...Incapaci e senza idee, se non quelle sconfitte dalla storia, e in più anche ammaliati dal modello cinese, gli attuali leader politici non vogliono affrontare il problema della crescita e condannano il ...