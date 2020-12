Dakar 2021, i partecipanti e gli italiani in gara (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il 2 gennaio partirà l’edizione 2021 del Rally Dakar, primo passo verso la conclusione fissata al 15 gennaio, con la tappa di Yabnu-Jeddah. I piloti in gara dovranno affrontare dodici tappe totali, percorrendo complessivamente 4.778 km complessivi. La situazione emergenziale relativa alla pandemia da Coronavirus ha influito sulle iscrizioni al prestigioso evento, sebbene siano da segnalare le partecipazioni di personalità rilevante, tra le quali spicca Carlos Sainz. Il movimento italiano offrirà vigore alla competizione, nella sezione riservata alle due ruote: in sella alle moto vi saranno Franco Picco, Tiziano Interno, Francesco Catanese, Cesare Zacchetti, Giovanni Stigliano, Angelo Pedemonte, Lorenzo Piolini, David Cominardi e Mauro Gerini. I 9 portacolori nostrani proveranno a proporre le proprie abilità, per ... Leggi su sportface (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il 2 gennaio partirà l’edizionedel Rally, primo passo verso la conclusione fissata al 15 gennaio, con la tappa di Yabnu-Jeddah. I piloti indovranno affrontare dodici tappe totali, percorrendo complessivamente 4.778 km complessivi. La situazione emergenziale relativa alla pandemia da Coronavirus ha influito sulle iscrizioni al prestigioso evento, sebbene siano da segnalare le partecipazioni di personalità rilevante, tra le quali spicca Carlos Sainz. Il movimento italiano offrirà vigore alla competizione, nella sezione riservata alle due ruote: in sella alle moto vi saranno Franco Picco, Tiziano Interno, Francesco Catanese, Cesare Zacchetti, Giovanni Stigliano, Angelo Pedemonte, Lorenzo Piolini, David Cominardi e Mauro Gerini. I 9 portacolori nostrani proveranno a proporre le proprie abilità, per ...

