Cecilia Capriotti e Philipp Plein, la verità sulla rottura: “Avrei dovuto stargli dietro” (Di lunedì 28 dicembre 2020) Cecilia Capriotti è tra i vipponi attualmente presenti nella casa del Gfvip, entrata solo da poche settimane fa parte della seconda ondata di concorrenti eppure la sua presenza nel reality si è notata immediatamente. Cecilia si è immediatamente ambientata nella casa di Cinecittà dove ha saputo dimostrarsi una persona affabile, spontanea ma soprattutto ironica e L'articolo proviene da . Leggi su meteoweek (Di lunedì 28 dicembre 2020)è tra i vipponi attualmente presenti nella casa del Gfvip, entrata solo da poche settimane fa parte della seconda ondata di concorrenti eppure la sua presenza nel reality si è notata immediatamente.si è immediatamente ambientata nella casa di Cinecittà dove ha saputo dimostrarsi una persona affabile, spontanea ma soprattutto ironica e L'articolo proviene da .

GrandeFratello : A lezione di stile con Cecilia Capriotti... ???? #GFVIP - gossipblogit : Grande Fratello Vip, Cecilia Capriotti sogna di incontrare Maria De Filippi (e lei “arriva” in casa!) - EmanueleGarbero : La mia classifica pre-puntata: Tommaso Zorzi Stefania Orlando Maria Teresa Ruta Dayane Mello Cecilia Capriotti Gia… - howtoberare : Perché cancellate Dayane per quel discorso su Tommaso e non una Cecilia Capriotti per essersi chiamata da sola auti… - n_noemii : RT @oocgfvip5: - Cecilia Capriotti: “perché hai i brillantini sul viso?” - Tommaso Zorzi (in spagnolo): “perché io brillo di luce propria,… -