Carnevali | “A gennaio nessuna operazione in uscita | al massimo qualche rinforzo”

(Di lunedì 28 dicembre 2020) L’ad del Sassuolo, Giovanni, ha parlato così della finestra di mercato diin un’intervista a Tuttosport: “Anon vendiamo nessuno, alcompriamo. Non sarà facile trovare giocatori giusti per rinforzarci, ma siamo vigili”. Foto: Twitter ufficiale Sassuolo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Locatelli-Juve, Carnevali si fa sentire: cosa succederà a gennaio per il giocatore del Sassuolo, seguito da Paratici ...Radja Nainggolan potrebbe essere usato per arrivare a Manuel Locatelli. Il centrocampista belga resta in uscita dall'Inter ...