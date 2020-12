“Auguri da noi” Eleonora Daniele | la piccola Carlotta compie 7 mesi e mamma torna a farla vedere | è sempre più bella

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 28 dicembre 2020)si sta godendo la gioia della maternità. La conduttrice,ta stabilmente al timone di Storie Italiane, ha condiviso con i fan una foto della, figlia avuta dal marito Giulio Tassoni. Lariposa serena poggiata sul suo petto. La foto è accompagnata da una tenera dedica “felici a tutti di Buon Natale da me e”. La bambina è nata il 25 maggio, lo stesso giorno in cui è nato Padre Pio., che è devota del Santo di Pietrelcina, ha pensato di rendergli omaggio dedicandogli il secondo nome di sua figlia, che infatti si chiamaPia.ha affermato che il suo parto non è stato caratterizzato solo da momenti ...