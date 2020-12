Assassin's Creed Valhalla e un post-lancio a tutta next-gen: 'ascolteremo il feedback dei fan' (Di lunedì 28 dicembre 2020) Assassin's Creed Valhalla è stato un grande successo di lancio per Ubisoft, e i fan hanno generalmente apprezzato questo nuovo capitolo, funestato però da molti problemi tecnici, alcuni dei quali risolti in corsa e altri ancora in via di sistemazione, tra un'implementazione di gameplay e l'altra. In un'intervista con GameInformer, il producer Julien Laferrière ha spiegato quali sono i piani per il futuro di Assassin's Creed Valhalla, al di là delle già promesse espansioni e DLC. Secondo Laferrière, i fan del titolo stanno amando molto le novità tecniche introdotte su next gen, come i 60FPS e l'utilizzo del ray-tracing: tra le priorità della compagnia ora c'è sicuramente capitalizzare il successo di queste feature e il riscontro avuto presso il ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 28 dicembre 2020)'sè stato un grande successo diper Ubisoft, e i fan hanno generalmente apprezzato questo nuovo capitolo, funestato però da molti problemi tecnici, alcuni dei quali risolti in corsa e altri ancora in via di sistemazione, tra un'implementazione di gameplay e l'altra. In un'intervista con GameInformer, il producer Julien Laferrière ha spiegato quali sono i piani per il futuro di's, al di là delle già promesse espansioni e DLC. Secondo Laferrière, i fan del titolo stanno amando molto le novità tecniche introdotte sugen, come i 60FPS e l'utilizzo del ray-tracing: tra le priorità della compagnia ora c'è sicuramente capitalizzare il successo di queste feature e il riscontro avuto presso il ...

Julien Laferrière, producer di Assassin's Creed Valhalla, afferma che la priorità di Ubisoft ora è di dare ascolto al riscontro dei fan.

