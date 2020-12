Vax Day, De Luca: Usciamo dalla tragedia ma sui vaccini niente mercato nero (Di domenica 27 dicembre 2020) “Senza angosce ci avviamo all’uscita dall’epidemia. Oggi abbiamo questa giornata dimostrativa, poi aspettiamo che arrivino tutti i vaccini per i cittadini e se Dio vuole, un passo alla volta, Usciamo dalla tragedia”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in occasione del v-day che ha preso il via questa mattina all’Ospedale Cotugno di Napoli come in altre strutture della Campania. “Senza il vaccino avremmo davanti a noi mesi bui, ma ora siamo al primo passo. Dobbiamo continuare ad avere avere mesi di comportamenti responsabili, vedremo a meta’ gennaio che succede dopo il periodo delle feste natalizie”. “Questa e’ una giornata simbolica, ma quando inizia la vaccinazione di massa dei cittadini ci vogliono criteri seri, rapportati alla popolazione, ogni altro criterio sarebbe ... Leggi su ildenaro (Di domenica 27 dicembre 2020) “Senza angosce ci avviamo all’uscita dall’epidemia. Oggi abbiamo questa giornata dimostrativa, poi aspettiamo che arrivino tutti iper i cittadini e se Dio vuole, un passo alla volta,”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo Dein occasione del v-day che ha preso il via questa mattina all’Ospedale Cotugno di Napoli come in altre strutture della Campania. “Senza il vaccino avremmo davanti a noi mesi bui, ma ora siamo al primo passo. Dobbiamo continuare ad avere avere mesi di comportamenti responsabili, vedremo a meta’ gennaio che succede dopo il periodo delle feste natalizie”. “Questa e’ una giornata simbolica, ma quando inizia la vaccinazione di massa dei cittadini ci vogliono criteri seri, rapportati alla popolazione, ogni altro criterio sarebbe ...

(ANSA) - ROMA, 27 DIC - "Dobbiamo imparare la lezione del Covid-19". Lo sottolinea il direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, in un videomessaggio diffuso oggi ...

MESTRE Ci siamo. Oggi è il grande giorno, quello che si

LA GRANDE SFIDAMESTRE Ci siamo. Oggi è il grande giorno, quello che si potrebbe definire del Sì Vax Day e che segna l'inizio della fine dell'incubo Covid. Sono in tutto 155 i vaccini destinati ...

