Vaccino-Day | Speranza “Servono ancora prudenza e attenzione”

(Di domenica 27 dicembre 2020) “Oggi è un bel giorno per l’Italia e per l’Europa, abbiamo un’arma in più per combattere il Covid, ma serviranno”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto, all’Istituto Spallanzani di Roma, in occasione dell’avvio della campagna vaccinale contro il Sars-Cov2. mac/sat/red su Il Corriere della Città.

Agenzia_Ansa : L'operatrice sanitaria che ha ricevuto il vaccino: 'Da infermiera ho scelto la scienza'- #VIDEO #Vaccineday #ANSA - RaiNews : È arrivato a #Roma il furgone con le prime dosi di #vaccino contro il #coronavirus. Sono quasi 10mila. Il convoglio… - MediasetTgcom24 : Vax Day, Di Maio: 'Farò il vaccino, credo nella scienza' #Coronavirusitalia - JunipersV : RT @MediasetTgcom24: Vax Day, Di Maio: 'Farò il vaccino, credo nella scienza' #Coronavirusitalia - CorriereCitta : Vaccino-Day, Arcuri “Intravediamo la luce ma la strada è lunga” -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Day

Vccino day anche in Sicilia In diretta dall’ospedale Civico di Palermo la somministrazione della prima dose Parla il primo vaccinato “Chi ha vissuto sulla propria pelle e ha […] L'articolo Vaccino ...Oggi è una partenza simbolica, con 620 vaccini in attesa della vera somministrazione che inizierà il 2 gennaio e porterà in quel mese 16420 dosi per coloro che sono in prima linea e per gli anziani ...