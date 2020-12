Vaccino Covid | Arcuri | “Tra l’estate e l’autunno ne usciremo”  

Leggi su inews24

(Di domenica 27 dicembre 2020), parla il commissario straordinario Domenico. Il dirigente fissa la data per la fine del tunnel e illustra il procedimento in atto. 27 dicembre 2020: un giorno storico e destinato ad entrare dritto negli annali. Perché parte proprio oggi la campagna di vaccinazione in Italia. Dopo lo smistamento delle dosi realizzato nei giorni L'articolo proviene da Inews.it.