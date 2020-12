Storie segrete. Cronaca surreale di una quarantena (Di domenica 27 dicembre 2020) Pubblichiamo l’introduzione al libro dal titolo “”, scritto dal senatore Riccardo Nencini (presidente della commissione Istruzione pubblica e Beni culturali di Palazzo Madama) e dalla giornalista Giada Fazzalari ed edito da Ponte Sisto. Un diario della pandemia che racconta come si sono comportati gli italiani durante la quarantena, la retorica e i luoghi comuni del ‘ce la faremo’, il senso di unità nazionale ritrovato (e poi perduto) con l’inno di Mameli cantato dai balconi, ‘andrà tutto bene’ disegnato tra gli arcobaleni dei bambini. Un diario dissacrante, amaro e ironico allo stesso tempo, intrecciato a “Storie segrete” che non compaiono sulle biografie ufficiali, Due Storie al giorno, per tutta la durata del soggiorno giusto e obbligato tra le mura di casa. Come una buona medicina che ti tempra in attesa di tempi ... Leggi su formiche (Di domenica 27 dicembre 2020) Pubblichiamo l’introduzione al libro dal titolo “”, scritto dal senatore Riccardo Nencini (presidente della commissione Istruzione pubblica e Beni culturali di Palazzo Madama) e dalla giornalista Giada Fazzalari ed edito da Ponte Sisto. Un diario della pandemia che racconta come si sono comportati gli italiani durante la, la retorica e i luoghi comuni del ‘ce la faremo’, il senso di unità nazionale ritrovato (e poi perduto) con l’inno di Mameli cantato dai balconi, ‘andrà tutto bene’ disegnato tra gli arcobaleni dei bambini. Un diario dissacrante, amaro e ironico allo stesso tempo, intrecciato a “” che non compaiono sulle biografie ufficiali, Dueal giorno, per tutta la durata del soggiorno giusto e obbligato tra le mura di casa. Come una buona medicina che ti tempra in attesa di tempi ...

sixbladeknife57 : RT @betty5772: C'è più amore nelle storie segrete fra amanti, Che nelle storie reali fra finti matrimoni. - betty5772 : C'è più amore nelle storie segrete fra amanti, Che nelle storie reali fra finti matrimoni. - giustounpelo : @pierpaolina87 senti ma secondo te Elisabetta, che ha tenuto tutte le sue storie segrete, va davvero il tv a dire q… - baesiltonpitch_ : @Mery_carstairs Percy Jackson racconta gli eroi greci Magnus Chase e le store segrete Tutti i libricini di storie e… - zziatizia : @dreamslover94 Nono, sono storie in più non so se hai presente le storie segrete anche di pjo ecc, le fa per ogni s… -