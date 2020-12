Serie B, clamoroso ribaltone in casa Lecce: Mazzarri sostituisce Corini? (Di domenica 27 dicembre 2020) In casa Lecce nessuno sembra essere contento (e con ragione) degli ultimi risultati ottenuti in Serie B. I salentini, nelle cinque giornate che hanno preceduto il Natale, non sono mai riusciti a portare a casa la vittoria mettendo a referto la miseria di tre punti nella cinquina pre-natalizia. Le ultime due uscite ufficiali, oltretutto, sono state altamente deludenti: la compagine giallorossa, infatti, ha perso contro Pisa e Spal subendo quattro reti e realizzando zero goal. Uno score inaccettabile per una compagine che, ad inizio anno, era accreditata per la vittoria finale del torneo cadetto. La situazione attuale, invece, sembra essere drammatica: i giallorossi sono ottavi con 21 punti. Aspettando il recupero del Chievo Verona. Alla luce di questi risultati, la dirigenza potrebbe comandare il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 27 dicembre 2020) Innessuno sembra essere contento (e con ragione) degli ultimi risultati ottenuti inB. I salentini, nelle cinque giornate che hanno preceduto il Natale, non sono mai riusciti a portare ala vittoria mettendo a referto la miseria di tre punti nella cinquina pre-natalizia. Le ultime due uscite ufficiali, oltretutto, sono state altamente deludenti: la compagine giallorossa, infatti, ha perso contro Pisa e Spal subendo quattro reti e realizzando zero goal. Uno score inaccettabile per una compagine che, ad inizio anno, era accreditata per la vittoria finale del torneo cadetto. La situazione attuale, invece, sembra essere drammatica: i giallorossi sono ottavi con 21 punti. Aspettando il recupero del Chievo Verona. Alla luce di questi risultati, la dirigenza potrebbe comandare il ...

La voglia di tornare in Serie A è davvero tanto per il Lecce. Eugenio Corini, fin qui, sta deludendo tutto l’ambiente con prestazioni davvero poco convincenti. Le ultime uscite stagionali, soprattutto ...

La voglia di tornare in Serie A è davvero tanto per il Lecce. Eugenio Corini, fin qui, sta deludendo tutto l'ambiente con prestazioni davvero poco convincenti. Le ultime uscite stagionali, soprattutto ...