Serie B 2020/2021, orgoglio Frosinone: senza 14 giocatori, 1-1 col Pordenone (Di domenica 27 dicembre 2020) Difficilmente il Frosinone dimenticherà questa giornata. La squadra di Nesta – senza 14 giocatori, risultati positivi – strappa un pareggio al Pordenone nel finale e conquista un punto d'oro che permette ai ciociari di salire a quota venticinque punti in classifica. Nel match della quindicesima giornata di Serie B, il risultato si sblocca nella ripresa con un gol di testa al 52? di Diaw. Il Pordenone prova a gestire il vantaggio, sfiora il colpo del ko con Zammarini e subisce la beffa nel finale. All'84' Boloca calcia a botta sicura in area, Perisan respinge coi piedi e sul tap in è Parzysek a depositare in rete a porta sguarnita.

