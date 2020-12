NVIDIA RTX 3080 Ti 20 GB e RTX 3060 12 GB: conferma da ASUS? (Di domenica 27 dicembre 2020) Sembra che siano arrivate nuove conferme sulle prossimi schede video in uscita. In particolare NVIDIA RTX 3080 Ti 20 GB e NVIDIA RTX 3060 12 GB sembrano essere state spoilerate da ASUS nel suo sito. Vediamo i dettagli Da un po’ di tempo si vocifera di NVIDIA RTX 3080 Ti 20 GB e la NVIDIA RTX 3060 12 GB. In realtà l’uscita dovrebbe essere prevista nei primi mesi 2021, ma sembra che ASUS si sia lasciata sfuggire alcune informazioni nella pagina del sito ufficiale dedicata a supporto e servizi. Nonostante una delle cause della carenza di schede video possa essere imputata alla quantità generoso di memoria che è stata integrata nelle schede di nuova generazione. La memoria effettivamente gioca un ruolo centrale, ... Leggi su tuttotek (Di domenica 27 dicembre 2020) Sembra che siano arrivate nuove conferme sulle prossimi schede video in uscita. In particolareRTXTi 20 GB eRTX12 GB sembrano essere state spoilerate danel suo sito. Vediamo i dettagli Da un po’ di tempo si vocifera diRTXTi 20 GB e laRTX12 GB. In realtà l’uscita dovrebbe essere prevista nei primi mesi 2021, ma sembra chesi sia lasciata sfuggire alcune informazioni nella pagina del sito ufficiale dedicata a supporto e servizi. Nonostante una delle cause della carenza di schede video possa essere imputata alla quantità generoso di memoria che è stata integrata nelle schede di nuova generazione. La memoria effettivamente gioca un ruolo centrale, ...

noianononhodet1 : @Murador_ @AntonioCorsa se ti basta giocare una versione punta e clicca puoi giocarci su una console base:) Battute… - 3dfxzone : #ASUS conferma l'arrivo delle video card GeForce RTX 3080 Ti e GeForce RTX 3060 | - benD3st : 03:43:20 ???? [currys] [gigabyte (3060ti)] ti pro oc :: IN STOCK ???? - benD3st : 03:41:44 ???? [currys] [gigabyte (3060ti)] ti eagle oc :: IN STOCK ???? - Eurogamer_it : #Cyberpunk: 8K, settaggi ultra e Ray Tracing su Nvidia GeForce RTX 3090 in un nuovo video. -