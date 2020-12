"Misure non farmacologiche". Speranza conferma, lockdown dopo l'Epifania: un incubo, ecco chi rischia (Di domenica 27 dicembre 2020) Nel giorno del via alla campagna vaccinale italiana, Roberto Speranza gela ancora gli italiani. Già, perché il ministro della Salute chiarisce subito, senza lasciare spazio al dubbio, che resteremo ancora rinchiusi. A lungo. Lo spiega in un'intervista a Repubblica: "Abbiamo davanti mesi in cui l'unica arma a disposizione continueranno a essere le Misure non farmacologiche, che non potremo dismettere". Ossia le zone rosse. Riferendosi al via ai vaccini, Speranza aggiunge: "È un momento da accogliere con gioia, ma dobbiamo essere consapevoli che non ne vedremo l'impatto epidemiologico ancora per un tempo significativo". Insomma, scontato l'invito a non abbassare la guardia, con cui introduce quelle che saranno le future limitazioni: a gennaio torneranno a fioccare divieti e chiusure, con buona pace di chi non ce la fa ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 dicembre 2020) Nel giorno del via alla campagna vaccinale italiana, Robertogela ancora gli italiani. Già, perché il ministro della Salute chiarisce subito, senza lasciare spazio al dubbio, che resteremo ancora rinchiusi. A lungo. Lo spiega in un'intervista a Repubblica: "Abbiamo davanti mesi in cui l'unica arma a disposizione continueranno a essere lenon, che non potremo dismettere". Ossia le zone rosse. Riferendosi al via ai vaccini,aggiunge: "È un momento da accogliere con gioia, ma dobbiamo essere consapevoli che non ne vedremo l'impatto epidemiologico ancora per un tempo significativo". Insomma, scontato l'invito a non abbassare la guardia, con cui introduce quelle che saranno le future limitazioni: a gennaio torneranno a fioccare divieti e chiusure, con buona pace di chi non ce la fa ...

chetempochefa : «Molti hanno l’impressione che queste misure interferiscano con la loro libertà personale. La verità è che non sono… - Capezzone : Su @atlanticomag @jimmomo su Conte (contraddittorio e confuso: o le vecchie misure hanno funzionato o non hanno fun… - La7tv : #ottoemezzo Massimo #Cacciari: 'Il Paese è stremato anche perché non vede il dopo'. Poi si scaglia contro le misure… - ItalicaTestudo : RT @Libero_official: 'Non possiamo dismettere le misure non farmacologiche'. #Speranza, dopo l'Epifania ancora #lockdown e #zonarossa: ecco… - lorellafr : @iacopo_melio @FicarraePicone Comunque nessuno viene staccato da un respiratore per attaccarci un altra persona. La… -

Ultime Notizie dalla rete : Misure non Pineta di Levante, non rispettano le misure del divieto di dimora: due ai domiciliari gonews Cashback di Natale chiude il 31 dicembre, rimborso da 150 euro: ecco quando arriverà

Gli italiani sembrano aver apprezzato la misura del cashback: i dati ufficiali del governo, diffusi il 21 dicembre, mostrano che le persone registrate al ...

Coronavirus, Speranza: "Italiani straordinari, lo saranno anche con vaccino"

(Agenzia Vista) Roma, 27 dicembre 2020 Coronavirus, Speranza: Italiani straordinari, lo saranno anche con vaccino Gli italiani hanno dimostrato in questi mesi di essere straordinari nel ...

Gli italiani sembrano aver apprezzato la misura del cashback: i dati ufficiali del governo, diffusi il 21 dicembre, mostrano che le persone registrate al ...(Agenzia Vista) Roma, 27 dicembre 2020 Coronavirus, Speranza: Italiani straordinari, lo saranno anche con vaccino Gli italiani hanno dimostrato in questi mesi di essere straordinari nel ...