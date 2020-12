L'Europa inizia a vaccinarsi, tra i primi premier ceco Babis (Di domenica 27 dicembre 2020) ROMA, 27 DIC - E' il premier ceco Andrej Babis tra i primissimi a ricevere il vaccino contro il covid-19 in Europa nel Vax Day, giornata altamente simbolica per l'intero continente in lotta contro il ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 27 dicembre 2020) ROMA, 27 DIC - E' ilAndrejtra issimi a ricevere il vaccino contro il covid-19 innel Vax Day, giornata altamente simbolica per l'intero continente in lotta contro il ...

RaiNews : La maggior parte dei paesi europei inizia oggi, come l'Italia, mentre hanno anticipato Slovacchia, Bulgaria e Germa… - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'L'Europa inizia a vaccinarsi, tra i primi il premier ceco #Vaccineday #ANSA - claudiodubbiosi : RT @regionetoscana: Anche la Toscana aderisce al #vaccineday e inizia oggi #27dicembre la vaccinazione #anticovid, in dodici ospedali dell… - clabellocchi : RT @RaiNews: La maggior parte dei paesi europei inizia oggi, come l'Italia, mentre hanno anticipato Slovacchia, Bulgaria e Germania, dove i… - CorriereQ : L’Europa inizia a vaccinarsi, tra i primi premier ceco Babis -

Ultime Notizie dalla rete : Europa inizia L'Europa inizia a vaccinarsi, tra i primi premier ceco Babis - Mondo ANSA Nuova Europa Le fiale di vaccino anti covid arrivate al Niguarda di Milano: le prime immagini

Sono arrivate all'ospedale milanese di Niguarda poco prima delle 8 di oggi, 27 dicembre, le prime 324 fiale di vaccino anti-covid destinate alla Lombardia per il 'Vaccination day'.

Covid, in Europa è il V-Day. Gli Stati Ue iniziano le vaccinazioni (quasi) tutti insieme

Le prime dosi del siero BioNTech-Pfizer somministrate il 27, 28 e 29 dicembre in quasi tutti gli Stati UE: Ungheria, Germania e Slovacchia hanno già iniziato ieri sera, i Paesi Bassi aspetteranno l'8 ...

Sono arrivate all'ospedale milanese di Niguarda poco prima delle 8 di oggi, 27 dicembre, le prime 324 fiale di vaccino anti-covid destinate alla Lombardia per il 'Vaccination day'.Le prime dosi del siero BioNTech-Pfizer somministrate il 27, 28 e 29 dicembre in quasi tutti gli Stati UE: Ungheria, Germania e Slovacchia hanno già iniziato ieri sera, i Paesi Bassi aspetteranno l'8 ...