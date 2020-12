In Edicola sul Fatto Quotidiano del 28 Dicembre: Pronti via. Vaccini partiti: col via libera a Oxford ce ne sarà per tutti (Di lunedì 28 dicembre 2020) Covid-19 – Il primo giorno dell’antidoto Anche Astrazeneca verso l’ok: così il vaccino basterà per tutti Erano lì in attesa del loro turno, nel cortile dello Spallanzani di Roma. Maglione verde militare con la scritta “Uscar” sulla schiena, sul petto “medico” e il nome di battesimo. Gianmarco Dutti da Foggia, 27 anni, vicecoordinatore e Angelo Bastone, 28, da Cosenza. “Abbiamo Fatto gli screening nei focolai, poi le forze dell’ordine, i drive di Alessandro Mantovani Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Un americano a Roma. “Le voci di un incarico negli Usa per Renzi” (Repubblica, 10.12). Oddìo, volesse il cielo: dove si firma? Braccia rubate. “La verifica prosegue. Per durare bisogna avere una visione” (Teresa Bellanova, Iv, ministro delle Politiche Agricole e Forestali, Stampa, 23.12). Hai mai provato a Lourdes? Valori aggiunti. “É un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 dicembre 2020) Covid-19 – Il primo giorno dell’antidoto Anche Astrazeneca verso l’ok: così il vaccino basterà perErano lì in attesa del loro turno, nel cortile dello Spallanzani di Roma. Maglione verde militare con la scritta “Uscar” sulla schiena, sul petto “medico” e il nome di battesimo. Gianmarco Dutti da Foggia, 27 anni, vicecoordinatore e Angelo Bastone, 28, da Cosenza. “Abbiamogli screening nei focolai, poi le forze dell’ordine, i drive di Alessandro Mantovani Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Un americano a Roma. “Le voci di un incarico negli Usa per Renzi” (Repubblica, 10.12). Oddìo, volesse il cielo: dove si firma? Braccia rubate. “La verifica prosegue. Per durare bisogna avere una visione” (Teresa Bellanova, Iv, ministro delle Politiche Agricole e Forestali, Stampa, 23.12). Hai mai provato a Lourdes? Valori aggiunti. “É un ...

Ultime Notizie dalla rete : Edicola sul In Edicola sul Fatto Quotidiano del 27 Dicembre: Il giorno dei vaccini Il Fatto Quotidiano Napoli, al Molo Beverello solo macerie: il cantiere resta senza operai

Molo Beverello, domenica cupa di fine dicembre in zona rossa, tre taxi solitari in fila nel primo pomeriggio, il cielo uggioso che minaccia nuova pioggia, la tristezza infinita delle macerie ...

Napoli: mercato nero dei tamponi, nel mirino gli uffici del Frullone

Avevano una lista di persone da contattare, pazienti in attesa di ricevere il tampone, persone che si erano messe in fila. Potenziali clienti, in una storia nata nel clima di paura e speranza, dubbi..

