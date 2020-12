Il senso dei talent show: uomini e donne bramosi di sottomettersi al capriccio di alcuni ‘giudici’ (Di domenica 27 dicembre 2020) Quello che mi colpì più di tutti fu un signore di mezza età, padre di famiglia, estrazione borghese, tremolante con le mani intrecciate quasi in posa da preghiera, speranzoso che uno dei cuochi seduti sul trespolo gli dicesse “si”. Sudava, ansimava , con la famiglia che dal loggione lo rincuorava come la Pina sosteneva Fantozzi mentre veniva insultato dal mega direttore conte Diego Catellani nell’epica sfida a biliardo incurante, anzi quasi fiero, di mostrarsi in questo atteggiamento servile e trepidante, degno dei protagonisti di Furore di John Steinbeck quando i caporali li sceglievano per il lavoro nei campi di cotone. E’ questa la cifra dei tanti talent show, ambitissimi da uomini e donne bramosi di sottomettersi al capriccio di alcuni “giudici” i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 27 dicembre 2020) Quello che mi colpì più di tutti fu un signore di mezza età, padre di famiglia, estrazione borghese, tremolante con le mani intrecciate quasi in posa da preghiera, speranzoso che uno dei cuochi seduti sul trespolo gli dicesse “si”. Sudava, ansimava , con la famiglia che dal loggione lo rincuorava come la Pina sosteneva Fantozzi mentre veniva insultato dal mega direttore conte Diego Catellani nell’epica sfida a biliardo incurante, anzi quasi fiero, di mostrarsi in questo atteggiamento servile e trepidante, degno dei protagonisti di Furore di John Steinbeck quando i caporali li sceglievano per il lavoro nei campi di cotone. E’ questa la cifra dei tanti, ambitissimi dadialdi“giudici” i ...

