Verissimo, Al Bano ricorda mamma Jolanda a un anno dalla scomparsa (Di sabato 26 dicembre 2020) Il giorno di Santo Stefano si tinge di musica con la presenza di Al Bano nel salotto di Verissimo. Silvia Toffanin accoglie il popolare cantante che, nel corso di una lunga ed intensa intervista, ricorda con commozione mamma Jolanda. "Me la sono goduta come non avrei mai immaginato", le sue parole a un anno dal doloroso lutto. Al Bano a Verissimo Il Natale è passato da poche ore, ma la voglia di festeggiare è ancora presente. Verissimo non si ferma e, nella puntata odierna (in una versione speciale e natalizia), accoglie numerosi ospiti, volti noti delle tv e dello spettacolo. Fra questi figura anche Al Bano, che racconta a Silvia Toffanin come ha trascorso il giorno di Natale e più in generale il clima festivo di ...

