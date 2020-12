Traffico Roma del 26-12-2020 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 26 dicembre 2020) Luceverdeuna buona serata da Simona Cerchiara Bentrovati a questo appuntamento sul Raccordo Anulare un incidente nella carreggiata interna tra le uscite Tor Bella Monaca e Casilina sarà metà delin direzione del Bivio per Napoli sulla tangenziale incidente all’altezza di Batteria Nomentana in direzione San Giovanni possibili ripercussioni hai pochi movimento muoversi con prudenza pioggia e strade allagate potrebbero ostacolare gli spostamenti l’invito rimane quello di muoversi soltanto per valide necessità nella trasporto pubblico le metropolitane e la ferrovia-lido si fermeranno entrambe alle 23:30 dettagli di queste e altre notizie nel sitopunto luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità ...