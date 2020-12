Serie A, la Juve la squadra più volte in fuorigioco con 41 fischi (Di sabato 26 dicembre 2020) La Serie A ha pubblicato una curiosa statistica relativa a questi primi mesi della stagione 2020-21, relativa a quante volte una squadra è finita in fuorigioco. La Juventus è la squadra che cade più volte nella trappola del fuorigioco in Serie A. I bianconeri sono stati pizzicati in offside per ben 41 volte. Al secondo posto in questa speciale graduatoria c’è il Parma a quota 40. Seguono Bologna a 39, Milan a 38, Udinese a 36 e Genoa a 35. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 26 dicembre 2020) LaA ha pubblicato una curiosa statistica relativa a questi primi mesi della stagione 2020-21, relativa a quanteunaè finita in. Lantus è lache cade piùnella trappola delinA. I bianconeri sono stati pizzicati in offside per ben 41. Al secondo posto in questa speciale graduatoria c’è il Parma a quota 40. Seguono Bologna a 39, Milan a 38, Udinese a 36 e Genoa a 35. Foto: Twitterntus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Gazzetta_it : #DeLigt: 'Mai pentito di essere venuto alla Juve. Che fortuna giocare con Bonucci' - Gazzetta_it : Domani 70 anni di #Bettega Perché senza infortuni #bobbygol sarebbe stato il più grande d'Italia #Juve… - tuttosport : #Ramsey compie 30 anni, la #Juve lo festeggia: 'Auguri #Rambo' ???? - CarlosJuve92 : RT @Gazzetta_it: Domani 70 anni di #Bettega Perché senza infortuni #bobbygol sarebbe stato il più grande d'Italia #Juve - herbertharriola : RT @gumas75: Il 2020 del Milan: primo in serie A, primo nel girone EL, imbattuto in campionato, vinto finalmente un derby, primo per punti… -