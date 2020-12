PS5 introvabile | l’hashtag #noPS5 è la tendenza di Natale

Leggi su optimagazine

(Di sabato 26 dicembre 2020) Lo scorso 19 novembre, PS5 ha finalmente fatto il suo debutto in tutto il mondo, andando di fatto ad inaugurare la next-gen del gaming “da salotto” secondo Sony. E inevitabilmente a dare inizio anche alla rivalità con Xbox Series X e Xbox Series S, la risposta dal fronte Microsoft all’evoluzione del settore videoludico. Peccato che non tutti siano riusciti a portarsi a casa la piattaforma giapponese in questo primo mese abbondante di commercializzazione. Il motivo è da ricercarsi nelle scarse scorte presenti nei negozi fisici e online, anche a fronte delle tante difficoltà dovute all’emergenza sanitaria per il diffondersi della pandemia da Coronavirus. Moltissimi giocatori non hanno allora potuto trovare una PlayStation 5 sotto l’albero come avrebbero voluto, con il gioiellino tecnologico della “grande S” subito a trasformarsi da oggetto del desiderio a sogno infranto – almeno per ...