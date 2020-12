Napoli, Montervino: “Sosta arrivata nel momento giusto. Gattuso? Suo problema serio, ma lui è un gladiatore” (Di sabato 26 dicembre 2020) Parola a Francesco Montervino.momento opaco per il Napoli, che si appresta a salutare il 2020 al 5° posto in classifica dopo un avvio di stagione ricco di alti e bassi. A complicare il quadro generale, il problema accusato da Rino Gattuso nelle ultime settimane annunciato dallo stesso tecnico nei giorni scorsi. Una situazione analizzata dall'ex capitano azzurro Francesco Montervino ai microfoni di "Radi Sportiva". “Gattuso al termine dell’ultima partita ha detto che la squadra era stanca: oltre alla fatica fisica credo ci sia anche quella mentale, dovuta ai problemi che ha avuto il Napoli, se poi ci aggiungiamo la malattia di Rino tutto questo non aiuta, quindi credo che la Sosta sia arrivata nel ... Leggi su mediagol (Di sabato 26 dicembre 2020) Parola a Francescoopaco per il, che si appresta a salutare il 2020 al 5° posto in classifica dopo un avvio di stagione ricco di alti e bassi. A complicare il quadro generale, ilaccusato da Rinonelle ultime settimane annunciato dallo stesso tecnico nei giorni scorsi. Una situazione analizzata dall'ex capitano azzurro Francescoai microfoni di "Radi Sportiva". “al termine dell’ultima partita ha detto che la squadra era stanca: oltre alla fatica fisica credo ci sia anche quella mentale, dovuta ai problemi che ha avuto il, se poi ci aggiungiamo la malattia di Rino tutto questo non aiuta, quindi credo che lasianel ...

Mediagol : #Napoli, Montervino: 'Sosta arrivata nel momento giusto. Gattuso? Suo problema serio, ma lui è un gladiatore'… - Alessandrolux : Montervino: “Con un rinforzo in difesa il Napoli può puntare allo scudetto” - - Alessandrolux : Montervino: “Con un rinforzo in difesa il Napoli può puntare allo scudetto” - ItaSportPress : Napoli, Montervino: 'Problema occhio di Gattuso è serio ma lui è un gladiatore' - - SeEarn : MONTERVINO: “NAPOLI, MI ASPETTO UN COLPO A SORPRESA IN DIFESA, DOVE IL REPARTO NON È COMPLETO” #Montervino #Napoli… -