Milan | Rebic e Calhanoglu in gol | la cooperativa scudetto?

Si sono sbloccati, nel momento più importante. Alla 14ª giornata di campionato Hakan Calhanoglu e Ante Rebic sono riusciti a segnare il primo gol della loro stagione di Serie A nella delicatissima ...

Ultime Notizie dalla rete : Milan Rebic Rebic e Calhanoglu in gol: così il Milan ha fatto 13 sulla ruota dello scudetto La Gazzetta dello Sport Vincere adesso e costruirsi il futuro, il Milan dei giovani e il segreto del successo

Quale sia il segreto del successo del Milan, al di là dei meriti di Pioli e Maldini ... Bennacer, Tonali, Saelemaekers, Rebic e un po' anche l'incostante Leao, più i giovani rincalzi che hanno saputo ...

Un Milan da record: è l’unica squadra imbattuta in Europa

Questo è l'anno dei record per il Milan. Dopo la sconfitta della Juve contro la Fiorentina, i rossoneri sono gli unici imbattuti in Europa.

