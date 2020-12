Mazepin | l’accusa dell’amica | “Corpi femminili devono essere rispettati”

Leggi su sportface

(Di sabato 26 dicembre 2020) Nikitaaveva fatto parlare, non bene, di sè nelle scorse settimane per un video postato su Instagram in cui palpeggiava Andrea D’Ival, modella sua amica. La Haas e la F1 avevano reagito molto male al comportamento del russo, che si era poi scusato pubblicamente, nonostante la ragazza giustificasse il gesto, motivato da una forte amicizia che avrebbe legato i due. Oggi la modella sembra ritrattare le proprie dichiarazioni attraverso un post Instagram: “Inon sono lì per accogliere i pensieri maschili … e nemmeno le azioni. Smettila di spiegare alle ragazze come vestirsi: insegna agli uomini come rispettare le donne”. SportFace.