Lecce-Vicenza in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2020/2021 (Di sabato 26 dicembre 2020) Lecce-Vicenza sarà visibile in tv: ecco di seguito la data, l’orario e le informazioni sulla diretta streaming del match della quindicesima giornata di Serie B 2020/2021. I padroni di casa hanno collezionato soltanto tre punti nelle ultime cinque partite e vogliono assolutamente ritrovare il successo; i veneti, invece, stanno disputanto un campionato sorprendente e sperano di proseguire su questa strada. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 15:00 di domenica 27 dicembre; la diretta tv sarà disponibile su RaiSport+HD, invece lo streaming sarà su Dazn. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 26 dicembre 2020)sarà visibile in tv: ecco di seguito la, l’e le informazioni sulladel match della quindicesima giornata di. I padroni di casa hanno collezionato soltanto tre punti nelle ultime cinque partite e vogliono assolutamente ritrovare il successo; i veneti, invece, stanno disputanto un campionato sorprendente e sperano di proseguire su questa strada. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 15:00 di domenica 27 dicembre; latv sarà disponibile su RaiSport+HD, invece losarà su Dazn. SportFace.

