Inter, De Boer: “Era un vespaio incredibile”. Ma un ex nerazzurro lo definisce il peggior tecnico di sempre (Di sabato 26 dicembre 2020) L'avventura di Frank De Boer sulla panchina dell'Inter durò appena ottantaquattro giorni. Tutti vissuti sempre nel centro del mirino. Senza fare mai passi indietro, compiendo scelte pesanti, talvolta impopolari presso la sua stessa società. Una esperienza difficile accompagnata raramente da risultati (14 gare ufficiali, 5 vittorie, 7 sconfitte, 2 pareggi) e ancor più raramente da lampi di quel gioco di cui pare si fosse innamorato, fra gli altri, sopratutto Erick Thohir. Ma l'olandese non perde occasione per sparare bordate sull'Inter. L'attuale ct dell'Olanda ripercorre nuovamente quei disastrosi 84 giorni in nerazzurro, mostrando zero rimpianti. Anzi. Intervistato da 'AD', l'allenatore oranje parla così del periodo vissuto ad Appiano. "Era un vespaio ... Leggi su itasportpress (Di sabato 26 dicembre 2020) L'avventura di Frank Desulla panchina dell'durò appena ottantaquattro giorni. Tutti vissutinel centro del mirino. Senza fare mai passi indietro, compiendo scelte pesanti, talvolta impopolari presso la sua stessa società. Una esperienza difficile accompagnata raramente da risultati (14 gare ufficiali, 5 vittorie, 7 sconfitte, 2 pareggi) e ancor più raramente da lampi di quel gioco di cui pare si fosse innamorato, fra gli altri, sopratutto Erick Thohir. Ma l'olandese non perde occasione per sparare bordate sull'. L'attuale ct dell'Olanda ripercorre nuovamente quei disastrosi 84 giorni in, mostrando zero rimpianti. Anzi.vistato da 'AD', l'allenatore oranje parla così del periodo vissuto ad Appiano. "Era un...

