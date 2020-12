Heather Parisi diventa ‘no vax’: “Non sappiamo che effetti ha” (Di sabato 26 dicembre 2020) La posizione choc di Heather Parisi, l’ex ballerina della tv diventa ‘no vax’: “Non sappiamo che effetti ha”, la replica di Roberto Burioni. (screenshot video)Heather Parisi è nella bufera per alcune sue affermazioni sul nuovo vaccino contro il Coronavirus: la più nota tra le ballerine della televisione italiana ha sostenuto che non si sottoporrà al vaccino. Su Instagram ha motivato le sue ragioni: “Io e la mia famiglia non faremo il vaccino perché è fuor di dubbio che si tratta di un vaccino sperimentale di cui non si hanno avuto modo di vedere gli effetti nel breve, nel medio e nel lungo periodo”. Leggi anche -> Vaccino Moderna, Burioni: “Blocca anche la trasmissione, il virus è finito” Cosa pensa ... Leggi su ck12 (Di sabato 26 dicembre 2020) La posizione choc di, l’ex ballerina della tv‘no: “Noncheha”, la replica di Roberto Burioni. (screenshot video)è nella bufera per alcune sue affermazioni sul nuovo vaccino contro il Coronavirus: la più nota tra le ballerine della televisione italiana ha sostenuto che non si sottoporrà al vaccino. Su Instagram ha motivato le sue ragioni: “Io e la mia famiglia non faremo il vaccino perché è fuor di dubbio che si tratta di un vaccino sperimentale di cui non si hanno avuto modo di vedere glinel breve, nel medio e nel lungo periodo”. Leggi anche -> Vaccino Moderna, Burioni: “Blocca anche la trasmissione, il virus è finito” Cosa pensa ...

