Gaffe di Salvini sulla beneficienza social: “È mia madre, non una clochard” (Di sabato 26 dicembre 2020) Il leader della Lega aveva promesso di aiutare i clochard nel giorno di Natale. In effetti, il 25 dicembre ha trascorso la giornata con loro. Tuttavia, il figlio di una delle donne che ha ricevuto un dono da Matteo Salvini, denuncia l’accaduto: la madre non è una clochard. La beneficienza ai tempi dei social La beneficienza ai tempi dei social, rigorosamente a favore di smartphone, rischia quasi sempre di trasformarsi in un boomerang. Come ad esempio è successo a Fedez nei giorni scorsi, con le polemiche seguite alla consegna di doni in Lamborghini e, nemmeno a dirlo, in diretta Facebook. Stavolta a farne le spese è stato il leader della Lega Matteo Salvini, immortalato il 25 dicembre a consegnare pacchi regalo per le strade di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 26 dicembre 2020) Il leader della Lega aveva promesso di aiutare inel giorno di Natale. In effetti, il 25 dicembre ha trascorso la giornata con loro. Tuttavia, il figlio di una delle donne che ha ricevuto un dono da Matteo, denuncia l’accaduto: lanon è una. Laai tempi deiLaai tempi dei, rigorosamente a favore di smartphone, rischia quasi sempre di trasformarsi in un boomerang. Come ad esempio è successo a Fedez nei giorni scorsi, con le polemiche seguite alla consegna di doni in Lamborghini e, nemmeno a dirlo, in diretta Facebook. Stavolta a farne le spese è stato il leader della Lega Matteo, immortalato il 25 dicembre a consegnare pacchi regalo per le strade di ...

repubblica : Salvini, la beneficenza di Natale si trasforma in gaffe: dona un pacco a una signora scambiandola per una clochard - Open_gol : Salvini voleva sfidare il decreto Natale regalando doni ai più poveri. Lo racconta sui social anche con una foto in… - repubblica : Salvini, la beneficenza di Natale si trasforma in gaffe: scambia una signora per una clochard e le dona un pacco [a… - BeataVergineMa5 : RT @repubblica: Salvini, la beneficenza di Natale si trasforma in gaffe: scambia una signora per una clochard e le dona un pacco [aggiornam… - allegra134 : Salvini, la beneficenza di Natale si trasforma in gaffe: scambia una signora per una clochard e le … -