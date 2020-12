Domenica 27 dicembre 2020: ospiti Domenica In e Da noi…a ruota libera (Di sabato 26 dicembre 2020) Tutti gli ospiti che intratterranno i telespettatori nei salotti televisivi nel pomeriggio di domani su Rai 1, nel corso delle puntate dei programmi di Mara Venier e Francesca Fialdini L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di sabato 26 dicembre 2020) Tutti gliche intratterranno i telespettatori nei salotti televisivi nel pomeriggio di domani su Rai 1, nel corso delle puntate dei programmi di Mara Venier e Francesca Fialdini L'articolo proviene da Gossip e Tv.

sbonaccini : #VaccineDay in @RegioneER. Conto alla rovescia, si parte domani domenica 27 dicembre alle ore 14. Al via con i pr… - DPCgov : ???? #allertaGIALLA domani, domenica #27dicembre, su sette regioni ?? Consulta il bollettino per conoscere il livello… - comunevenezia : ?? #Avviso #Gelate ?? Oggi, a partire dalle 22.00, mezzi spargisale in azione lungo tutti i percorsi carrabili del… - Salu70Sl : RT @padremarcosj: MESSA 27 DICEMBRE: DOMENICA DELLA SACRA FAMIGLIA Domani celebrerò alle 8.00, per necessità e intenzioni particolari comm… - LeonarBenedetti : E' fallito il vaccine-day deciso dall'UE per Domenica 27 dicembre. #Ungheria e #Slovacchia hanno già iniziato le pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Domenica dicembre Le Messe in diretta tv e social di domenica 27 dicembre Avvenire Vax-day in Liguria, «noi, da mesi in trincea contro il Covid, orgogliosi di essere i primi vaccinati»

Il farmaco sarà somministrato da stamattina al San Martino di Genova. I sei volti dell’esordio: infermieri, medici specializzandi, dipendenti delle pubbliche assistenze, addetti alla disinfezione ...

Petrarca Rugby: DOMENICA SITAV LYONS v ARGOS PETRARCA, RECUPERO DELLA PRIMA GIORNATA

Recupero della prima giornata di Peroni TOP10 per l’Argos Petrarca, che DOMENICA 27 dicembre affronta in trasferta a Piacenza il Sitav Rugby Lyons. Calcio d’inizio alle 14.30, arbitro Mitrea (udine), ...

Il farmaco sarà somministrato da stamattina al San Martino di Genova. I sei volti dell’esordio: infermieri, medici specializzandi, dipendenti delle pubbliche assistenze, addetti alla disinfezione ...Recupero della prima giornata di Peroni TOP10 per l’Argos Petrarca, che DOMENICA 27 dicembre affronta in trasferta a Piacenza il Sitav Rugby Lyons. Calcio d’inizio alle 14.30, arbitro Mitrea (udine), ...