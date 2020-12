Covid – 19: al via i test di un farmaco per l’immunità immediata (Di sabato 26 dicembre 2020) . Il farmaco sviluppato da University College London Hospital (UCLH) e AstraZeneca se si rivelasse efficace, potrebbe essere usato come trattamento d’emergenza per i pazienti ospedalizzati. Un team di scienziati britannici stanno sperimentando un nuovo farmaco che potrebbe impedire a chi è stato esposto al Covid-19 di sviluppare la malattia, secondo quanto riporta il Guardian. Tale terapia con anticorpi conferirebbe un’immunità immediata e potrebbe essere somministrata come trattamento d’emergenza a pazienti ospedalizzati o a categorie a rischio. Il farmaco è stato sviluppato da University College London Hospital (UCLH) e AstraZeneca. Il team spera che lo studio dimostri che il cocktail di anticorpi protegga dal coronavirus per un periodo compreso tra sei e 12 mesi. Se approvato, verrà somministrato a ... Leggi su romadailynews (Di sabato 26 dicembre 2020) . Ilsviluppato da University College London Hospital (UCLH) e AstraZeneca se si rivelasse efficace, potrebbe essere usato come trattamento d’emergenza per i pazienti ospedalizzati. Un team di scienziati britannici stanno sperimentando un nuovoche potrebbe impedire a chi è stato esposto al-19 di sviluppare la malattia, secondo quanto riporta il Guardian. Tale terapia con anticorpi conferirebbe un’immunitàe potrebbe essere somministrata come trattamento d’emergenza a pazienti ospedalizzati o a categorie a rischio. Ilè stato sviluppato da University College London Hospital (UCLH) e AstraZeneca. Il team spera che lo studio dimostri che il cocktail di anticorpi protegga dal coronavirus per un periodo compreso tra sei e 12 mesi. Se approvato, verrà somministrato a ...

