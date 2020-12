Basket | Petrucci “Serve sostegno Governo e centralità Coni”

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 26 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Dale dalla politica “mi aspetto chiarezza e concretezza, che per me vuol dire il ritorno allae all'indipendenza del. In questo momento c'è caos, confusione ed impreparazione. Abbiamo più interlocutori istituzionali e come Federazione spesso non sappiamo a chi rivolgerci”. Gianniha le idee chiare per il prossimo anno. Il presidente della Federazione italiana pallacanestro, ex numero uno del, in un'intervista all'Italpress, auspica chiarezza nella governance del mondo sportivo e manifesta i suoi dubbi sui decreti di riforma dello sport appena approvati dal. “Ci sono temi importanti come il lavoro sportivo, la fine del vincolo e il professionismo femminile, ma poi al movimento mancano le risorse per realizzare queste ...