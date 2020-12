Vigilia di Natale tinta di rosso: morta dopo aver subito una rapina (Di venerdì 25 dicembre 2020) La tragedia vicino Macerata dove dopo aver subito una rapina nella Vigilia di Natale, un’anziana donna è deceduta misteriosamente. Il suo corpo è stato trovato senza vita poco dopo la rapina, il corpo di un’anziana donna. Rosina Cassetti, 78 anni, viveva a Montrecassiano, in provincia di Macerata. La rapina si è consumata in via Sandro Pertini, nei pressi della zona industriale del paese. La donna è stata sorpresa dal rapinatore intorno alle ore 20.00 della Vigilia di Natale. La donna viveva in casa con il marito Enrico Orazi, titolare di un autoricambi, alla figlia ed al nipote. Il ladro è probabilmente entrato in casa per rubare soldi ed oggetti preziosi, ma non ... Leggi su chenews (Di venerdì 25 dicembre 2020) La tragedia vicino Macerata doveunanelladi, un’anziana donna è deceduta misteriosamente. Il suo corpo è stato trovato senza vita pocola, il corpo di un’anziana donna. Rosina Cassetti, 78 anni, viveva a Montrecassiano, in provincia di Macerata. Lasi è consumata in via Sandro Pertini, nei pressi della zona industriale del paese. La donna è stata sorpresa daltore intorno alle ore 20.00 delladi. La donna viveva in casa con il marito Enrico Orazi, titolare di un autoricambi, alla figlia ed al nipote. Il ladro è probabilmente entrato in casa per rubare soldi ed oggetti preziosi, ma non ...

matteosalvinimi : Buongiorno e buona Santa Vigilia di Natale, Amici. Magnifico panettone, donato da un pasticciere romagnolo: oggi lo… - Chiara_Galiazzo : Buona Vigilia di Natale a tutti, e che il potere del cristallo di luna sia con voi ?????? - guerini_lorenzo : Prestate servizio con umiltà e instancabile forza: per me è un onore il giorno della Vigilia di Natale essere in… - italiaprivacy : RT @WhitesPhD: Sto compilando l'autocertificazione per andare a far visita alla vigilia di Natale a mio padre che vive solo. É la prima vol… - ohpauline__ : RT @ansiolitic4: è la vigilia di natale, hai 8 anni, sei a casa dei nonni e stai fantasticando sui regali che riceverai, senti l’atmosfera… -

Ultime Notizie dalla rete : Vigilia Natale Vigilia di Natale, significato e tradizioni Nostrofiglio Bari, in mare per la nuotata della vigilia di Natale sfidando i divieti Covid

Il nuotatore temerario approfittando della giornata soleggiata ha deciso di tuffarsi sul lungomare di San Girolamo, davanti il lido San Francesco ...

Natale 2020: spesi 1,8 miliardi per la tavola ma il segnale è negativo del -31%

ROMA – Gli italiani hanno speso circa 1,8 miliardi di euro per i cibi e le bevande consumati tra la cena della vigilia e il pranzo di Natale, con un calo del 31% rispetto allo scorso anno a causa dell ...

Il nuotatore temerario approfittando della giornata soleggiata ha deciso di tuffarsi sul lungomare di San Girolamo, davanti il lido San Francesco ...ROMA – Gli italiani hanno speso circa 1,8 miliardi di euro per i cibi e le bevande consumati tra la cena della vigilia e il pranzo di Natale, con un calo del 31% rispetto allo scorso anno a causa dell ...