Rosina Cassetti, la donna trovata morta dopo aver sorpreso un ladro in casa (Di venerdì 25 dicembre 2020) La tragedia nella Vigilia di Natale in provincia di Macerata: un uomo si è intrufolato in una villetta, legando un anziano e la nipote per poi darsi alla fuga. Inutili i soccorsi: per la 78enne non c'... Leggi su today (Di venerdì 25 dicembre 2020) La tragedia nella Vigilia di Natale in provincia di Macerata: un uomo si è intrufolato in una villetta, legando un anziano e la nipote per poi darsi alla fuga. Inutili i soccorsi: per la 78enne non c'...

MarieMa94255314 : RT @ultimenotizie: Una donna di 78 anni, Rosina Cassetti, è stata trovata senza vita nella villetta in cui abitava a #Montecassiano. La tra… - sandrabianchi3 : RT @ultimenotizie: Una donna di 78 anni, Rosina Cassetti, è stata trovata senza vita nella villetta in cui abitava a #Montecassiano. La tra… - Notiziedi_it : Rosina Cassetti, la donna trovata morta dopo aver sorpreso un ladro in casa - ultimenotizie : Una donna di 78 anni, Rosina Cassetti, è stata trovata senza vita nella villetta in cui abitava a #Montecassiano. L… - PalermoToday : Rosina Cassetti, la donna trovata morta dopo aver sorpreso un ladro in casa -