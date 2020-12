Real Madrid, Rodrygo out per circa 3 mesi. Potrebbe saltare l’Atalanta (Di venerdì 25 dicembre 2020) Il Real Madrid perde Rodrygo. Il giocatore brasiliano, uscito per infortunio nel corso del match di campionato con il Granada, ha riportato una lesione muscolare al tendine del bicipite femorale destro. Lo riporta in una nota la società spagnola, senza specificare i tempi di recupero. Secondo ‘As’ però l’attaccante rischia di star fuori per tre mesi: a rischio gli ottavi di finale di Champions League con l’Atalanta. Foto: Twitter Liga L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 25 dicembre 2020) Ilperde. Il giocatore brasiliano, uscito per infortunio nel corso del match di campionato con il Granada, ha riportato una lesione muscolare al tendine del bicipite femorale destro. Lo riporta in una nota la società spagnola, senza specificare i tempi di recupero. Secondo ‘As’ però l’attaccante rischia di star fuori per tre: a rischio gli ottavi di finale di Champions League con. Foto: Twitter Liga L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

