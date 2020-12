Quanto fa schifo la musica che ascolti su Spotify? Te lo dice l' intelligenza artificiale

AndreaScotto2 : RT @FabrizioDelpret: E dopo la cittadinanza revocata a #Saviano a Verona, la regione #Lombardia ha rifiutato il presepe donato dalla #Campa… - b_giannuca112 : @DonatellaBucci @paola124291 @ritadallachiesa Dando del coglione al Papa si nota quanto tu sia cristiana e credente: fai schifo - Ardito65330980A : @LaStampa Date la nausea da quanto fate schifo... - budivad : l'archivio di instagram serve principalmente a ricordarti quanto facevi schifo negli anni passati - marisinis : RT @PSchioppa: La regione #Lombardia rifiuta il presepe donato dalla #Campania per Natale. La città di #Verona revoca la cittadinanza onora… -

Ultime Notizie dalla rete : Quanto schifo

Il Digitale

Con l'emendamento Costa, che prevede il rimborso parziale delle spese processuali all’imputato assolto, lo stato paga i danni dei suoi dipendenti irresponsabili e spaccatutto ..."All Things Must Pass" si prese il primo posto negli USA e nel Regno Unito, e vendette in poco tempo una cosa tipo 7 milioni di copie. A John e Paul fischiarono le orecchie.