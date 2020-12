Oroscopo Settimanale – Le donne meno gelose dello zodiaco | scopri quali sono

Leggi su giornal

(Di venerdì 25 dicembre 2020) La gelosia è uno dei motivi principali che porta alla crisi una coppia, visto che il sospetto di tradimenti vari per molte coppie sembra essere una costante. Colpa dell’animo umano che fondamentalmente sembra essere naturalmente poco affidabile, ma anche frutto di scarsa fiducia verso gli altri, anche se non per tutti sembra essere così: leche andremo ad esaminare, che fanno parte di una selezione precisa di profili zodiacali, non manifestano praticamente atteggiamenti gelosi: ecco. Toro Al netto di un carattere molto forte e deciso, il Toro è un segno che non ama le complicazioni in famiglia, così come nel rapporto di coppia. Ciò può sembrare strano visto che al di fuori di questi contesti sembra quasi andare a cercarsi le “rogne”. La donna Toro in particolare è molto fiduciosa nei confronti del partner e fare ...