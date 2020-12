Ohio | ondata di proteste per la sparatoria contro l’uomo di colore disarmato

(Di venerdì 25 dicembre 2020) Nuovenell’per lamortale da parte del poliziottodi. Lafatale di un uomo dida parte della polizia di Columbus,, ha innescato una nuovadidurante la vigilia di Natale. Migliaia di manifestanti si sono riuniti per reagire all’ennesimo caso di L'articolo proviene da YesLife.it.

Ultime Notizie dalla rete : Ohio ondata

Yeslife

Ancora violenza negli Stati Uniti, dove un uomo afroamericano è stato ucciso da un agente bianco a Columbus, in Ohio. Un poliziotto ha sparato ad Andre Maurice Hill, 47 anni, che si trovava in un gara ...Quale atmosfera accompagnò le festività di Natale nell'anno della Spagnola? Timori e raccomandazioni non erano molto diversi da quelli odierni.