"Non fa l'avvocato, meglio tacere". De Laurentiis, cannonate contro Andrea Pirlo (Di venerdì 25 dicembre 2020) La replica del Napoli nelle durissime parole del presidente, Aurelio De Laurentiis. "Le dichiarazioni di Andrea Pirlo sulla sentenza del Coni? Pirlo dovrebbe fare l'allenatore e basta e lasciare ai suoi rappresentanti societari e al responsabile della comunicazione semmai dare una risposta interpretativa a quella che è una sentenza dello Stato. Una legge dello Stato in un casino come il Covid che era imprevedibile, che lo Stato non si è dimostrato capace di affrontare. Che fai? Anteponi la legge dello sport a una legge dello Stato rischiando il penale se tu la disattendi? Una follia, ma Pirlo non fa di mestiere l'avvocato, non conosce certe procedure e non conosce quello che è accaduto a livello di protocolli che si sono susseguiti, non voglio prendermela con Pirlo ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 dicembre 2020) La replica del Napoli nelle durissime parole del presidente, Aurelio De. "Le dichiarazioni disulla sentenza del Coni?dovrebbe fare l'allenatore e basta e lasciare ai suoi rappresentanti societari e al responsabile della comunicazione semmai dare una risposta interpretativa a quella che è una sentenza dello Stato. Una legge dello Stato in un casino come il Covid che era imprevedibile, che lo Stato non si è dimostrato capace di affrontare. Che fai? Anteponi la legge dello sport a una legge dello Stato rischiando il penale se tu la disattendi? Una follia, manon fa di mestiere l', non conosce certe procedure e non conosce quello che è accaduto a livello di protocolli che si sono susseguiti, non voglio prendermela con...

claudioruss : De Laurentiis a @RadioCapital_fm: “Le parole di #Pirlo sul ricorso #JuveNapoli? Facesse l’allenatore e basta, lasci… - LegaSalvini : CONTE. 'NON MANDEREMO LA POLIZIA A CASA' - BONTÀ SUA! E anziché “flagranza”, parla di “fragranza” (!) di reato. E q… - PBylyshi : RT @joem5s: È laureata. È avvocato. Parla perfettamente 3 lingue. Non campa di politica dagli anni 90 come la Meloni e Salvini. Vive in una… - marcomasuelli17 : RT @alabarda67: Quindi ricapitolando: ?? Il #CONI cambia il risultato di una gara che per lo statuto #FIGC non potrebbe cambiare; ?? L'avvo… - CommentoRimosso : RT @joem5s: È laureata. È avvocato. Parla perfettamente 3 lingue. Non campa di politica dagli anni 90 come la Meloni e Salvini. Vive in una… -