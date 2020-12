Il regalo di Natale di Ed Sheeran è “Afterglow” (Di venerdì 25 dicembre 2020) Il regalo di Natale di Ed Sheeran è una nuova canzone: “Afterglow” è disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio Ed Sheeran è tornato a sorpresa. Il cantautore ha fatto una pausa dal lavoro di “papà a tempo pieno” e ha pubblicato “il suo regalo di Natale”: una canzone dal titolo “Afterglow”. Voce e… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di venerdì 25 dicembre 2020) Ildidi Edè una nuova canzone: “” è disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio Edè tornato a sorpresa. Il cantautore ha fatto una pausa dal lavoro di “papà a tempo pieno” e ha pubblicato “il suodi”: una canzone dal titolo “”. Voce e… L'articolo Corriere Nazionale.

DalotDiogo : Cuore rossonero 3?? Il più bel regalo di Natale per i nostri tifosi. Grande Milan! ??? #MilanLazio #ForzaMilan - repubblica : Coronavirus, il regalo di Natale di Papa Francesco: diecimila tamponi per i poveri di Roma - matteosalvinimi : UNA BELLISSIMA NOTIZIA! Il ritorno di #ChicoForti in Italia è uno splendido regalo di Natale per i suoi familiari… - palermodbln : RT @charliedbln: 00:00 il mio regalo di natale. ti amo.?? - Gio_Scorza : RT @CBugliano: ?? ARRIVATA LA DENUNCIA Questa mattina il nostro onesto sindaco dott. Fabio Buggiani ha ricevuto una denuncia da parte della… -