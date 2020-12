Iacopo Melio, Natale nel reparto Covid: 'È un incubo' (Di venerdì 25 dicembre 2020) Il fondatore della onlus #vorrei prendereiltreno, che si batte per i diritti dei disabili e non solo, consigliere regionale del Pd in Toscana, ha scritto una lettera aperta dall'ospedale San Giuseppe ... Leggi su today (Di venerdì 25 dicembre 2020) Il fondatore della onlus #vorrei prendereiltreno, che si batte per i diritti dei disabili e non solo, consigliere regionale del Pd in Toscana, ha scritto una lettera aperta dall'ospedale San Giuseppe ...

repubblica : Coronavirus, la testimonianza: 'Io disabile ricoverato per Covid vi chiedo di stare attenti' [di Iacopo Melio] [agg… - Corriere : Il Natale di Iacopo Melio in un reparto Covid :«Il peggior incubo, altro che influenza» - repubblica : Iacopo Melio è positivo al Covid, lo scrive su Facebook: 'Pensatemi perché non è facile' - Enricomendel1 : @iacopo_melio @frankzcote Buon Natale, Jacopo. Tieni duro! - MassimoV19 : @iacopo_melio Forza!!! Combattere sempre !!! Un sincero augurio di pronta ripresa ... -