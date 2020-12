Hades non si ferma più e diventa il gioco con le migliori valutazioni del 2020 su Steam (Di venerdì 25 dicembre 2020) Hades di Supergiant Games è stata una delle migliori sorprese di quest'anno e, come forse saprete, il titolo si è aggiudicato il Game of the Year di IGN superando un certo The Last of Us: Parte II. Oltre a questo importante riconoscimento, il gioco si è portato a casa vari premi in occasione di eventi e cerimonie, e ora apprendiamo che Hades è diventato il gioco con le migliori valutazioni del 2020 su Steam. Questo significa che il titolo di Supergiant è stato quello che ha ricevuto più elogi di tutti quest'anno. Alle spalle di Hades troviamo Factorio e Half-Life: Alyx. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 25 dicembre 2020)di Supergiant Games è stata una dellesorprese di quest'anno e, come forse saprete, il titolo si è aggiudicato il Game of the Year di IGN superando un certo The Last of Us: Parte II. Oltre a questo importante riconoscimento, ilsi è portato a casa vari premi in occasione di eventi e cerimonie, e ora apprendiamo cheto ilcon ledelsu. Questo significa che il titolo di Supergiant è stato quello che ha ricevuto più elogi di tutti quest'anno. Alle spalle ditroviamo Factorio e Half-Life: Alyx. Leggi altro...

