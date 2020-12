Grillo fa ironia sui vaccini (Di venerdì 25 dicembre 2020) AGI - "Eh i vaccini... io li sto aspettando, li sto aspettando tutti, li vorrò fare tutti insieme in una un'unica siringata". Così Beppe Grillo sul suo blog sul tema dei vaccini in un post ironico. "Comincerò con lo Sputnik 5 russo che dà questa leggera controindicazione di una leggera fosforescenza ai polpastrelli che verrà eliminata dal vaccino cinese che, in controtendenza, darà luccichio giallognolo al palmo della mano; poi verranno coperti dai vaccini americani e inglesi. In ultimo quello italiano che amalgamera' tutto l'insieme, quindi - scrive Grillo - io sarò immune e vi consiglio di fare altrettanto fino al Covid 2045", conclude. Leggi su agi (Di venerdì 25 dicembre 2020) AGI - "Eh i... io li sto aspettando, li sto aspettando tutti, li vorrò fare tutti insieme in una un'unica siringata". Così Beppe Grillo sul suo blog sul tema deiin un post ironico. "Comincerò con lo Sputnik 5 russo che dà questa leggera controindicazione di una leggera fosforescenza ai polpastrelli che verrà eliminata dal vaccino cinese che, in controtendenza, darà luccichio giallognolo al palmo della mano; poi verranno coperti daiamericani e inglesi. In ultimo quello italiano che amalgamera' tutto l'insieme, quindi - scrive Grillo - io sarò immune e vi consiglio di fare altrettanto fino al Covid 2045", conclude.

Agenzia_Italia : Grillo fa ironia sui vaccini - fisco24_info : Grillo fa ironia sui vaccini: AGI - 'Eh i vaccini... io li sto aspettando, li sto aspettando tutti, li vorrò fare t… - Scassuocchio : #Grillo dal suo #blog fa ironia sui #vaccini. Menomale che i #grillini non sono tutti come lui, però peccato che l… - Affaritaliani : Covid, Grillo fa ironia sui vaccini 'Li farò tutti in un'unica siringata' - IzzoEdo : VENERDÌ 25 DICEMBRE 2020 15.59.02 #Coronavirus, ironia di #Grillo: #Vaccini? Li faccio tutti con unica siringata R… -