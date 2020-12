GF Vip, “Non doveva farmelo”: Andrea Zelletta sotto choc per il gesto di Natalia, bufera sul web (Di venerdì 25 dicembre 2020) GF Vip, “Non doveva farmelo”: Andrea Zelletta sotto choc per il gesto di Natalia, confusione nella casa e bufera sul web, ecco i dettagli della vicenda. Sono giorni molto particolari nella casa del Grande Fratello Vip. I concorrenti stanno trascorrendo il Natale insieme, lontani da propri cari, e non mancano momenti di nostalgia e difficoltà. Ne sa qualcosa Andrea Zelletta, che sta vivendo ore per niente semplici dopo il gesto della sua fidanzata Natalia Paragoni. GF Vip, Andrea Zelletta senza parole dopo il gesto di Natalia: “Non doveva farmelo”, ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 25 dicembre 2020) GF Vip, “Non”:per ildi, confusione nella casa esul web, ecco i dettagli della vicenda. Sono giorni molto particolari nella casa del Grande Fratello Vip. I concorrenti stanno trascorrendo il Natale insieme, lontani da propri cari, e non mancano momenti di nostalgia e difficoltà. Ne sa qualcosa, che sta vivendo ore per niente semplici dopo ildella sua fidanzataParagoni. GF Vip,senza parole dopo ildi: “Non”, ...

