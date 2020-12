Cyberpunk 2077 nei guai: al via la class action contro CD Projekt (Di venerdì 25 dicembre 2020) Dopo il lancio decisamente problematico di Cyberpunk 2077, CD Projekt ora dovrà affrontare una class action. Uno studio legale, Rosen Law Firm, ha depositato la documentazione in un tribunale della California. Lo studio legale Rosen ha affermato di aver intentato la causa per conto di investitori che hanno acquistato titoli - azioni - tra il periodo dal 16 gennaio al 17 dicembre 2020. Nella causa, gli avvocati hanno affermato che CD Projekt ha fatto dichiarazioni "false e / o fuorvianti" su Cyberpunk 2077, che è stato lanciato il 10 dicembre per Google Stadia, PlayStation 4, PlayStation 5, PC Windows, Xbox One e Xbox Series X. Secondo la causa, CD Projekt non ha rivelato informazioni sufficienti sullo stato di ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 25 dicembre 2020) Dopo il lancio decisamente problematico di, CDora dovrà affrontare una. Uno studio legale, Rosen Law Firm, ha depositato la documentazione in un tribunale della California. Lo studio legale Rosen ha affermato di aver intentato la causa per conto di investitori che hanno acquistato titoli - azioni - tra il periodo dal 16 gennaio al 17 dicembre 2020. Nella causa, gli avvocati hanno affermato che CDha fatto dichiarazioni "false e / o fuorvianti" su, che è stato lanciato il 10 dicembre per Google Stadia, PlayStation 4, PlayStation 5, PC Windows, Xbox One e Xbox Series X. Secondo la causa, CDnon ha rivelato informazioni sufficienti sullo stato di ...

PlayTrucos : Guida di Cyberpunk 2077 – Come usare le lame Mantis, Smart Link e il sistema di lancio del proiettile - infoitscienza : Hotfix 1.06 per Cyberpunk 2077 – piccolo aggiornamento di stabilità - top10libri_it : Novità #8: CYBERPUNK 2077 LA GUIDA UFFICIALE COMPLETA – EDIZIONE DA COLLEZIONE PIGGYBACK, PIGGYBACK editore PIGGYB… - VideoGamersITA : Cyberpunk 2077, l'aggiornamento 1.06 provato su PS4 e Xbox One: ecco i video - - top10libri_it : Novità #9: CYBERPUNK 2077 LA GUIDA UFFICIALE COMPLETA – EDIZIONE DA COLLEZIONE PIGGYBACK, PIGGYBACK editore PIGGYB… -