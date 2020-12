A San Teodoro arriva la Banda dei Babbi Natale: doni e sorrisi per i bambini (Di venerdì 25 dicembre 2020) (Visited 58 times, 58 visits today) Notizie Simili: Il Festival del Mirto punta anche sull'artigianato,… Dai mesi bui del lockdown alle nuove opportunità del… Presentato il programma ... Leggi su galluraoggi (Di venerdì 25 dicembre 2020) (Visited 58 times, 58 visits today) Notizie Simili: Il Festival del Mirto punta anche sull'artigianato,… Dai mesi bui del lockdown alle nuove opportunità del… Presentato il programma ...

Grande successo a San Teodoro per la banda dei Babbi Natale che mercoledì è passata in sella alle loro moto sono passate in tutte le frazioni del paese.

Naschid’est: gli auguri di don Sandrino come segno di speranza

San Teodoro, 25 dicembre 2020 – Auguri speciali per questo Natale 2020, segnato dalle vicende del Covid-19, arrivano dall’ormai famoso parroco di San Teodoro Don Alessandro Cossu. Ieri sera a sorpresa ...

Grande successo a San Teodoro per la banda dei Babbi Natale che mercoledì è passata in sella alle loro moto sono passate in tutte le frazioni del paese.