Zazzaroni: «Non c’entra niente la malattia di Gattuso, e allora il Bologna con Mihajlovic?» (Di giovedì 24 dicembre 2020) “È stata una partita vuota, il Napoli è decisamente superiore al Torino ed il secondo tempo è stato agghiacciante”, queste le parole del direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni, ai microfoni de “Il Sogno nel Cuore” programma in onda su Radio Crc. “Bisogna comprendere quali siano i mali degli azzurri sul piano del malumore, con vuoti di energie e di testa. Il match di ieri sera non mi è piaciuto per niente”. Non credo che il problema degli azzurri sia dettato dal problema di Gattuso all’occhio – ha concluso Zazzaroni -; non è assolutamente paragonabile alla leucemia di Mihajlovic. L’intervista è poi continuata ricordando l’ammutinamento degli azzurri dello scorso anno: “Ancelotti non si è mai schierato dalla parte della società, ha fatto ciò che fa un professionista. In quel momento doveva ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 24 dicembre 2020) “È stata una partita vuota, il Napoli è decisamente superiore al Torino ed il secondo tempo è stato agghiacciante”, queste le parole del direttore del Corriere dello Sport Ivan, ai microfoni de “Il Sogno nel Cuore” programma in onda su Radio Crc. “Bisogna comprendere quali siano i mali degli azzurri sul piano del malumore, con vuoti di energie e di testa. Il match di ieri sera non mi è piaciuto per”. Non credo che il problema degli azzurri sia dettato dal problema diall’occhio – ha concluso-; non è assolutamente paragonabile alla leucemia di. L’intervista è poi continuata ricordando l’ammutinamento degli azzurri dello scorso anno: “Ancelotti non si è mai schierato dalla parte della società, ha fatto ciò che fa un professionista. In quel momento doveva ...

Salvato95551627 : RT @napolista: Zazzaroni: «Non c'entra niente la malattia di Gattuso, e allora il Bologna con Mihajlovic?» A Radio Crc: «C’è qualcosa che n… - napolista : Zazzaroni: «Non c'entra niente la malattia di Gattuso, e allora il Bologna con Mihajlovic?» A Radio Crc: «C’è qualc… - strumentiumani : RT @PaolaDiCaro: @4n1mo51t1som1n4 @strumentiumani Ma allora non dovresti dirlo neanche a Zingaretti o Salvini che fanno i politici e tu no,… - PaolaDiCaro : @4n1mo51t1som1n4 @strumentiumani Ma allora non dovresti dirlo neanche a Zingaretti o Salvini che fanno i politici e… - passione_inter : Zazzaroni: 'Eriksen come il 'brutto anatroccolo'. Non funzionale al gioco di Conte' - -